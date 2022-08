Digitimes Research revoit à la baisse ses prévisions de livraisons mondiales de serveurs pour le deuxième trimestre. Leur croissance séquentielle est estimée à 3,3% contre une prévision initiale de 9%. Elles devraient toutefois se maintenir dans le vert au troisième trimestre avec une progression séquentielle de 5,2% mais décliner de 10% sur le quatrième.

« La faible croissance est due aux pénuries continues de puces et de composants, ainsi qu’à la mise en œuvre par la Chine de confinements stricts liés à la COVID dans plusieurs villes des zones côtières telles que Shanghai au deuxième trimestre de 2022, ce qui a entraîné une perturbation du fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement en amont », explique le cabinet d’études.

La légère accélération de la croissance attendue au troisième trimestre repose à la fois sur une demande croissante de serveurs de la part des entreprises et des fournisseurs de services cloud, l’atténuation des pénuries de circuits intégrés et sur les commandes reportées du trimestre précédent.

Sur le dernier trimestre de l’année en revanche, la conjonction de l’inflation, de la guerre en Ukraine et d’une décélération des commandes expliqueraient le recul attendu à deux chiffres. De plus même si les stocks de puces et de certains composants se reconstituent, des pénuries subsisteront sur les circuits de gestion de l’alimentation qui empêcheront de satisfaire pleinement la demande.

Malgré tout les livraisons mondiales de serveurs seront légèrement meilleures au second semestre qu’au premier. Les volumes annuels devraient ainsi augmenter de près de 6% sur un an pour atteindre plus de 18 millions d’unités.