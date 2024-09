Wraptor, éditeur de solutions à destination de professionnels de santé, se positionne au centre des processus de modernisation du SI des établissements de soins médicaux La Pignada et le Hillot (LPLH).

D’une capacité totale de 50 lits et 20 places, les Centre de Soins Médicaux et de Réadaptation La Pignada et Parc Santé LE HILLOT sont respectivement implantés sur la Presqu’île de Lège Cap Ferret et à Pessac, commune de Bordeaux Métropole et sont deux pôles d’excellence spécialisés en réadaptation respiratoire et cardiovasculaire. Ils assurent des missions de prévention, de diagnostic et de soins dans le domaine de la réadaptation cardiovasculaire et respiratoire.https://www.lp-lh.fr/

Dans un souci d’améliorer en continu ses processus de gestion et de se conformer à la réglementation en vigueur, notamment dans le cadre du Ségur de la Santé, le groupe LPLH a souhaité faire évoluer ses outils digitaux et se tourner vers des solutions performantes qui pourraient l’accompagner à long terme. C’est dans ce contexte que le choix de l’éditeur Wraptor a été effectué et que plusieurs de ses solutions ont été mises en œuvre.

Un premier projet a consisté à alimenter le DMP existant et à effectuer des échanges via MSSanté, depuis le DPI Hôpital Manager (Softway Médical) déployé courant 2023. Rapidement, l’EAI Jeebop de Wraptor est sélectionné pour assurer le traitement des flux « laboratoires », pour leur récupération et leur intégration dans le DPI. À terme, une prise en charge globale de l’ensemble des flux des deux établissements sera réalisée.

Parmi les autres domaines d’utilisation à venir de l’offre de Wraptor, citons également la remontée des appareils biomédicaux via l’application Biomed pour les remontées des constantes dans le DPI. Enfin, dans le cadre du Ségur V2, il sera procédé à l’intégration de documents en provenance de MSSanté au sein du DPI.