Les professionnel·le·s de l’exploitation informatique et de l’administration de systèmes vont peut-être devoir repenser leur carrière, selon le cabinet d’analyse IDC, dont une récente étude prédit « un changement substantiel de ces métiers dans les cinq prochaines années ».

Selon le rapport, les fonctions d’exploitation informatique diminueront de 8,2% entre 2022 et 2027 tandis que celles d’administration de systèmes reculeront de 7,8%. Par contraste, les emplois en DataOps augmenteront de 17,9% et les emplois en MLOps de 20,1%.

Par DataOps, IDC entend « la combinaison de technologies et de méthodes axées sur la qualité pour une livraison cohérente et continue de la valeur des données, combinant des perspectives intégrées et orientées processus sur les données avec l’automatisation et des méthodes analogues à l’ingénierie logicielle agile ».

Quant aux MLOps, IDC explique qu’il s’agit de rationaliser et automatiser l’ensemble du cycle de vie de l’apprentissage des machines (Machine Learning), ce qui implique « la gestion et l’automatisation des données et des pipelines ML, du code ML et des modèles ML, de l’ingestion des données au déploiement du modèle, en passant par le suivi et la surveillance ».

Le cabinet d’analyses recommande aux professionnel·le·s de l’IT de développer une expertise de programmation en plus d’une expertise opérationnelle pour s’adapter au monde des services cloud.

Les projections d’IDC indiquent que le changement à venir est spectaculaire. « Cela n’arrive qu’une fois par génération dans la composition de la main-d’œuvre informatique », selon son coauteur Al Gillen.