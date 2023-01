Les compétences en JavaScript, Java et Python sont les plus demandées par les recruteur·se·s, selon un rapport des plateformes internet d’embauches IT CodinGame et CoderPad. Quant à la demande de compétences en TypeScript, Swift, Scala, Kotlin et Go, elle dépasse l’offre.

Telles sont les principales conclusions de l’étude intitulée The State of Tech Hiring in 2023 et publiée la semaine passée. L’enquête a été menée auprès de 14.000 professionnel·le·s du secteur des technologies.

Elle constate que la demande de compétences en JavaScript, Java et Python est cohérente avec les années précédentes. Parmi les cadres de développement (development framworks), Node.js, React et .NET Core sont les plus connus et les plus demandés.

L’enquête révèle également que la demande d’Angular dépasse l’offre, alors que sa popularité est en baisse parmi les développeur·se·s.

Parmi les autres conclusions du rapport State of Tech Hiring 2023, on note :