Le secteur des PC connaît une légère croissance de 0,3% au quatrième trimestre 2023, après deux années de décroissance, selon le cabinet Gartner. Cela représente 63,37 millions d’ordinateurs vendus au cours des trois derniers mois. Cependant, cette tendance ne devrait pas durer car le coût des composants devrait augmenter en 2024, entrainant également une hausse de prix des PC.

Par exemple, d’après le cabinet TrendForce, le prix des disques durs pourrait augmenter de 50% cette année du fait de la hausse des coûts de mémoires.

Dans le détail, les cinq principaux fournisseurs mondiaux de PC demeurent Lenovo, HP, Dell, Apple et Asus, selon Gartner. Les ventes trimestrielles de Lenovo ont augmenté de 3,2% pour atteindre 16,21 millions d’unités. Celles de HP ont augmenté de 5,6% pour atteindre 13,95 millions d’unités. Celles de Dell ont diminué de 8,3% pour atteindre 9,98 millions. Celles d’Apple ont augmenté de 7,2% pour atteindre 6,35 millions. Enfin, celles d’Asus ont diminué de 9,4%, soient 4,4 millions.

En dépit d’un déclin notable en Chine et dans le reste de la région Asie-Pacifique, les livraisons de PC ont tout de même augmenté de 8,7% au dernier trimestre dans la région EMEA. On reste cependant très loin de l’explosion des ventes de 2020 et 2021, en pleine pandémie de Covid.