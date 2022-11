Le ministère français de l’Education nationale vient de rappeler aux académies d’arrêter tout déploiement ou extension des offres gratuites de Microsoft Office 365 et Google Workspace dans les établissements scolaires. Il estime, qu’en plus de constituer une concurrence déloyale, ces solutions logicielles enfreignent le règlement général européen pour la protection des données (RGPD). La Cour de justice de l’Union européenne a en effet retenu un risque d’accès aux données par les services de renseignement américains.

Cette décision paraît cohérente avec la volonté de souveraineté numérique de l’Etat et son incitation à utiliser en priorité des logiciels libres. Le Gouvernement indique cependant que l’application de cette décision est du ressort des collectivités territoriales.

Il revient aux collectivités territoriales de gérer la patate chaude, puisque « l’équipement et le fonctionnement » mais également « l’acquisition et la maintenance des infrastructures et des équipements, dont les matériels informatiques et les logiciels prévus pour leur mise en service, nécessaires à l’enseignement et aux échanges entre les membres de la communauté éducative sont à [leur] charge ».

Aucune échéance n’a été formulée à ce jour pour l’arrêt des déploiements.