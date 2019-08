En septembre 2016, des actionnaires menés par le fonds d’investissement T. Rowe Price Associates, qui détenait 18% du capital de NetSuite, s’opposa à l’acquisition de la société. Une acquisition téléguidée selon eux par Larry Ellison, premier actionnaire avec 40% des titres, qui aurait fait passer ses propres intérêts avant ceux des autres actionnaires. Ils estimaient que d’autres candidats potentiels au rachat avaient été dissuadés de faire une offre à cause de la relation « unique » qui existait entre le fondateur et président d’Oracle et la société. Ils affirmaient par ailleurs que le prix de 109 dollars par action NetSuite avait été décidé à l’avance,

L’année suivante, ils intentaient un recours collectif contre Big Red. Ils plaçaient ainsi le conseil d’administration d’Oracle dans la position peu enviable d’être au milieu d’un conflit entre ses propres actionnaires et les principaux dirigeants de la société.

Afin d’empêcher un procès, un comité spécial du contentieux (special litigation commitee ou SLC), composé de trois administrateurs indépendants, dont l’ancien secrétaire américain à la Défense Leon Panetta, avait été nommé avec pour mission la conclusion d’un accord entre les parties. Le 15 août dernier rapporte Reuters, le comité a indiqué que n’ayant pas réussi sa médiation il conseillait de transmettre le contentieux aux avocats des actionnaires qui l’avaient initié, permettant ainsi de renvoyer l’affaire devant le tribunal. « Comme il a été noté, les négociations en vue d’un règlement n’ont pas abouti. Après avoir soigneusement examiné les questions litigieuses, le SLC a conclu qu’il ne serait pas dans l’intérêt d’Oracle de chercher à écarter les revendications qui en dérivent », indiquent-ils dans une note adressée à la cour de chancellerie du Delaware.

Ils espèrent toutefois qu’après que le tribunal ait tranché à propos de certaines questions clés, les deux parties parviendront à un accord, évitant ainsi un long procès.