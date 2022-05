La page LinkedIn de Matthew Courchesne tient lieu d’annonce officieuse : le responsable du channel Amérique du Nord de Kapersky quitte le poste qu’il occupait depuis près de quatre ans. Au cours du week-end, il a publié le message public suivant : « I’m happy to share that on Monday I’m starting a new position as Head of Channel, North America at Cyware! #SOAR #threatintelligence ». Autrement dit, il rejoint ce jour la société de cybersécurité Cyware en tant que responsable de la distribution en Amérique du Nord.

Rob Cataldo, le directeur général de Kapersky Amérique du Nord, confirme le départ de Matthew Courchesne auprès de notre confrère de CRN et déclare que « L’entreprise s’appuiera sur Randy Richard et Lisa Kilpatrick, co-responsables des ventes aux entreprises pour Kaspersky Amérique du Nord, ainsi que sur sa solide équipe de cadres nord-américains pour continuer à diriger les activités de distribution ».

Les temps sont durs pour Kapersky : la Commission fédérale des communications américaine (FCC) a placé la société sur sa liste noire des menaces pour la sécurité nationale en mars dernier, peu après l’invasion de l’Ukraine par l’armée de Vladimir Poutine. Le Conseil national de sécurité des Etats-Unis ferait pression pour que des sanctions sévères soient prises à son encontre.

La semaine passée, l’agence de presse Reuters rapportait que l’administration Biden avait intensifié une enquête de sécurité nationale sur le logiciel antivirus. Le directeur de la NSA, Rob Joyce, s’est dit « toujours très préoccupé par les entreprises américaines qui utilisent Kaspersky », selon une dépêche de Bloomberg News.

Kapersky continue de nier tout lien avec le Kremlin : « Étant donné qu’il n’y a pas eu de preuve publique ou de procédure régulière pour justifier autrement toute action contre l’entreprise depuis 2017, Kaspersky estime que tout élargissement des interdictions ou des limitations est une réponse au climat géopolitique plutôt qu’une évaluation complète de l’intégrité des produits et services de Kaspersky. »