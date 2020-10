C’est un important dirigeant de Microsoft qui s’en va. Après avoir occupé le poste pendant plus de vingt ans et œuvré sous des patrons comme Steve Ballmer et Satya Nadella, le vice-président du développement corporate en charge des fusions et acquisitions Marc Brown quitte l’éditeur. On lui doit des opérations aussi importantes que les rachats de Nokia Mobiles en 2014 et de LinkedIn en 2016. Plus récemment, il a pris en charge l’acquisition pour 7,5 milliards de dollars en numéraire de ZeniMax Media, propriétaire de l’éditeur de jeux vidéo Bethesda Softworks. Il a également été impliqué dans la récente tentative de Microsoft de racheter l’application de partages vidéo TikTok. Interoogé par Bloomberg, la firme de Redmond a confirmé l’information mais refusé de dire si Marc Brown serait remplacé, ni les raisons de son départ.

Celui-ci s’en va quelques mois après qu’un autre personne clé de Microsoft, la vice-présidente exécutive de Microsoft en charge du développement des activités Peggy Johnson soit partie rejoindre la jeune pousse de réalité augmentée Magic Leap en tant que CEO. Selon nos confrères Mircosoft lui cherche toujours un successeur.