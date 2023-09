La trajectoire de Be-Cloud ne laisse pas d’impressionner. Parti de zéro il y a onze ans, le fournisseur de services gérés pure-player Microsoft fait désormais partie des acteurs de référence de l’écosystème de l’éditeur en France avec un effectif de 110 personnes et un chiffre d’affaires qui a tangenté les 32 M€ sur l’exercice clos fin mars dernier.

Mieux, sa croissance s’est accélérée ces dernières années, dépassant les 50% par an en moyenne (+63% sur le dernier exercice). Depuis 2019, le chiffre d’affaires a ainsi été multiplié par près de six. Une accélération qui tient en grande partie au succès de sa stratégie de vente indirecte, lancée juste avant le Covid.

Lenny Vercruysse, président de Be-Cloud, a l’idée à l’époque de partager avec d’autres entrepreneurs partout en France le savoir-faire accumulé par sa société autour des technologies cloud de Microsoft en leur proposant de revendre avec une marge confortable le pack de services gérés qu’il commercialisait jusque-là en direct en direction d’une clientèle de TPE et de PME locales sur Paris intramuros.

Dans ce pack : la suite Microsoft 365 Business Premium assortie d’un certain nombre de services complémentaires (installation, supervision, support, formation, sécurité, etc.) assurés forfaitairement par les équipes Be-Cloud. Une offre présentée aux PME comme une solution tout en un de gestion de leur IT.

Le succès est immédiat. Be-Cloud recrute ses premiers partenaires fin 2019 et ne cesse d’étoffer son réseau depuis. Aujourd’hui, le fournisseur de services gérés en compte quelque 250, leur nombre ayant progressé de 50% en un an.

Depuis dix-huit mois, la société s’est lancée dans une stratégie de déploiement à l’échelle européenne qu’elle finance via le fonds B & Capital, qui a pris 30% de son capital en décembre 2021. Elle a ouvert en septembre 2022 des filiales en Italie, en Espagne et au Portugal, qui ont commencé à recruter leur propre réseau de partenaires. Et elle a racheté il y a trois mois TTT, un MSP suisse de 7 personnes spécialisé dans l’environnement Microsoft, qui a lui aussi commencé sa transition vers l’indirect. Be-Cloud compte ainsi une cinquantaine de partenaires à l’étranger.

Fort de ces nouveaux points d’appui à l’international et d’une croissance forte en France, Be-Cloud s’attend à dépasser le cap des 40 M€ sur l’exercice en cours.