Le marché mondial des commutateurs Ethernet pour les entreprises a augmenté de 10,8% en un an, selon la dernière étude de marché publiée par IDC. Par contraste, celui des routeurs a légèrement décliné, de 0,5% en glissement annuel, au second trimestre 2021.

Le marché des ventes de switches est de 7,4 milliards de dollars à présent. Cisco occupe 44,1% de parts de marché, suivi de Huawei (11,1% des ventes), Arista (7,5%), H3C (7%), HPE (6,7%) et Juniper (3,1%). Le palmarès des vendeurs de routeurs est quasiment identique : Cisco demeure numéro 1 avec 34,2% de parts de marché, Huawei en dispose de 33,4%, Juniper de 9,8% et H3C de 2,5%.

Brad Casemore, responsable des études sur les réseaux de datacenter et multicloud chez IDC, précise que « la dynamique des achats a été portée par des entreprises qui ont rééquipé leurs bureaux de switches et les fournisseurs de cloud qui ont continué à investir dans les gros équipements de routage ».

D’un point de vue géographique, le marché de l’Europe de l’Ouest a augmenté de 23,1% par rapport à l’année précédente. La France a eu la plus forte croissance en achat d’équipement réseau (39,3%). Le marché de l’Europe centrale et de l’Est est resté stable (+0,5%) tandis que la Russie a connu une baisse de 4,8%. Au Moyen-Orient et en Afrique, le marché a augmenté de 2,6%.

« Le nombre de ports Ethernet déployés en dehors des salles informatiques représente 88,6% des équipements vendus et 58,5% des dépenses globales en équipements réseau au second trimestre 2021. Pour ce qui est des centres de données des entreprises, la quantité d’équipements vendus a baissé de 10,6% en un an. Ce segment a fait perdre aux constructeurs 2,4% de leurs revenus », ajoute Brad Casemore.

Les segments à plus haut débit du marché des commutateurs Ethernet ont connu une croissance significative sous l’impulsion des hyperscalers et des fournisseurs de cloud alors que les commutateurs à plus faible vitesse, plus matures sur le marché, ont eu des résultats plus mitigés.