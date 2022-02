Quelles sont les tendances sur le marché de la cybersécurité ? Est-ce que la recrudescence des attaques a accru la demande pour les solutions de cybersécurité ? Telles sont quelques-unes des questions que nous avons posées à Alain Takahashi, président et co-fondateur du grossiste à valeur ajoutée spécialisé en sécurité informatique Hermitage Solutions. Entretien.

On entend souvent que la crise sanitaire, l’essor du travail à distance et l’intensification des attaques par rançongiciels auraient conduit davantage d’entreprises à se préoccuper de leur cybersécurité. Est-ce que cela a pu inciter davantage de prestataires de services numériques à se tourner vers ce marché ?

Il y a incontestablement une sensibilisation des grandes entreprises sur la cybersécurité. Il y a quelques années, l’idée qu’un crypto-locker puisse mener une entreprise à la liquidation, c’était de la science-fiction. Aujourd’hui, c’est la réalité. Mais je ne pense pas que ce soit lié au Covid. Le Covid n’a eu aucun effet sur le cybercrime. Au contraire. Je ne pense pas non plus qu’il y ait un afflux de nouveaux revendeurs souhaitant se lancer dans la cybersécurité. J’estime à 2.000 le nombre d’intégrateurs en France qui vendent des solutions de cybersécurité à des degrés divers. J’ai l’impression que ce nombre est stable. Le marché de la cybersécurité reste un petit marché, de l’ordre de 1 milliard par an, à comparer à un marché de l’IT supérieur à 70 milliards.

Quelles tendances observez-vous sur le marché français de la cybersécurité ?

Il y a phénomène autour des services managés. Il y a trois ou quatre ans, les clients qui en faisaient étaient rares. Aujourd’hui, il y a une acceptation par le channel du modèle à la souscription. Mais l’impulsion vient des éditeurs, qui sont de plus en plus à avoir une offre. C’est le cas de Sophos, qui est notre principal partenaire, ou encore d’Eset. Mais beaucoup ne sont pas encore tout à fait prêts, notamment au niveau des back office qui sont encore imparfaits.

Je note un regain d’intérêt pour le chiffrement. Un domaine pour lequel notre marque locamotive est Conpal (l’ex-Utimaco). Mais cela reste un marché extrêmement limité en France. Contrairement aux Allemands, qui sont très sensibilisés au chiffrement, ou aux Américains, qui ont peur des procès, les Français ne chiffrent que lorsqu’ils y sont contraints par la réglementation : c’est le cas dans le secteur de la santé et pour les OIV, sur injonction de l’ANSSI. Je note également un renouveau dans le domaine de la sauvegarde, avec des éditeurs qui incorporent des routines de détection de ransomwares dans leurs solutions. Je constate également que tout le monde commence à s’intéresser aux solutions de gestion de mots de passe, type Keeper Security, que nous distribuons depuis deux ans. Nous sommes encore au début de la vague mais l’évangélisation n’est plus à faire.