Le groupe Sogetrel, spécialisé dans les services aux infrastructures numériques et équipements connectés, rassemble ses activités de support technique et d’interventions multitechniques sur site sous la nouvelle marque So’One. Sous cette nouvelle identité, le groupe souhaite proposer aux entreprises un point d’entrée unique pour le déploiement, le support et la maintenance des équipements informatiques et des solutions numériques (réseaux, IT, IoT).

La marque So’One regroupe les expertises de 3 entités du Groupe Sogetrel : ESDI (Service Desk), Clipper (interventions de proximité) et le pôle Field Services Entreprise de Sogetrel. Elle réunit 300 conseillers pour le support technique et l’assistance utilisateurs à distance et 400 techniciens pour les interventions sur site. Ces derniers interviennent pour le déploiement, l’installation et la maintenance des infrastructures, objets et équipements connectés (IoT) 7J/7 et 24h/24.

« Le lancement de So’One marque un tournant majeur pour le Groupe Sogetrel », commente dans un communiqué Xavier Vignon, Président du Groupe Sogetrel. « Il capitalise sur notre double expertise dans les technologies réseaux et les interventions multitechniques de proximité. Avec notre force de frappe nationale, nous sommes en première ligne pour répondre aux besoins des entreprises en matière de services IT. »

Créé en 1985 et présent sur plus de 100 sites en France, le groupe Sogestel compte 4.000 collaborateurs et réalise plus de 4 millions d’interventions par an dans les domaines des réseaux, des objets connectés et de l’IT.