Le groupe SER donne un vrai visage à la collaboration digitale en permettant aux collaborateurs des entreprises de travailler en tout lieu et sans rupture d’exploitation. Avec la solution SaaS Doxis4 Universal Workspace, les employés travaillant à domicile et en équipes distribuées peuvent organiser leurs documents, les partager et collaborer efficacement de manière traçable, en interne et avec des utilisateurs externes comme les clients et les fournisseurs. Cette offre gratuite est valable pendant quatre semaines.

La situation actuelle montre clairement à quel point les processus numériques sont importants pour maintenir les opérations commerciales, être disponibles pour les clients et les fournisseurs et collaborer sur des projets en équipe.

Le DMS et les processus numériques sont essentiels pour travailler à domicile

Au cours des dernières semaines, le télétravail est devenu une réalité pour de nombreuses personnes. Mais l’expérience montre que la transition du bureau vers le domicile n’est pas toujours aisée. Les approbations par e-mail peuvent prendre du temps et ne sont souvent pas traçables. La collaboration devient difficile lorsque les services internes ou externes ne sont pas connectés aux mêmes systèmes et ne peuvent pas accéder au contenu nécessaire. Les règles de conformité sont aussi impactées et doivent être les mêmes au domicile et au bureau.

«Les entreprises qui ont investi dans la numérisation et qui peuvent fournir un accès fonctionnel aux informations essentielles à l’entreprise et contrôler le processus de suivi ont un gros avantage. Aucune entreprise ne peut se permettre que les commandes s’enlisent ou que les relations avec les clients et les fournisseurs en pâtissent, car les collaborateurs sont soudainement coupés des informations », explique Stefan Zeitzen, CSO du groupe SER. « Avec cette nouvelle offre, nous aidons à surmonter cet obstacle. Nous fournissons un espace virtuel de collaboration, ouvrons des silos d’informations dans les entreprises et permettons des processus interdisciplinaires rapides et simples au-delà des frontières des départements. »

Continuité des activités – Universal Workspace comme solution pragmatique

Les entreprises qui débutent leurs opérations de numérisation ne peuvent pas lancer de grands projets dans des circonstances exceptionnelles. Ce dont ils ont besoin, c’est d’une approche pragmatique qui les aide à reprendre rapidement leurs opérations.

«Le nouvel Universal Workspace est une application SaaS (Software as a Service) simple mais performante. Elle offre aux professionnels une solution qui permet à leurs équipes de continuer rapidement à travailler à distance. Prête à être utilisée immédiatement, elle n’impacte pas les ressources informatiques de l’entreprise », note Stefan Zeitzen.

Universal Workspace est simple à utiliser. Les utilisateurs créent des espaces de travail individuels ou d’équipe pour les clients, les fournisseurs ou les projets partagés. Ils peuvent glisser et déposer des documents, des notes et des tâches dans l’espace de travail, inviter d’autres utilisateurs à les rejoindre et attribuer les autorisations nécessaires. Tous les participants ont les mêmes informations à jour.

Prêt à relever tous les défis

Doxis4 Universal Workspace permet de poser les bases du travail numérique à distance et d’entrer immédiatement dans la collaboration numérique. Cet environnement peut se connecter aisément aux applications Doxis4 existantes, afin de synchroniser les données qu’il contient.

Une vidéo de démonstration est disponible à l’adresse suivante: https://www.sergroup.com/fr/universal-workspace.html