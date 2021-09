Le ruban tricolore est coupé pour le GINUM. Ce nouveau « Groupement des Intervenants du Numérique » a été officialisé en septembre par ses quatre membres fondateurs : Orange Business Services, CS GROUP, Mentor Consultant et l’Association Le Club Valin.

Une création dont le point de départ repose sur un constat : la crise sanitaire a mis en évidence le besoin d’accélérer la transformation numérique des acteurs publics et des entreprises et de consolider l’autonomie stratégique de la France dans le domaine.

« Au travers du GINUM, nous serons mobilisés pour accompagner l’écosystème du numérique français afin de relever ensemble les défis qui s’annoncent pour la Défense, la Sécurité et les enjeux d’importance vitale. Nous sommes convaincus qu’à travers une approche conjointe, nous apporterons des solutions novatrices, alliant souveraineté et responsabilité, et combinant des expertises académiques, industrielles, étatiques ou encore syndicales », détaille sur le site du GINUM, sa première présidente, Nadine Foulon-Belkacémi, également à la tête de la direction grands clients d’Orange Business Services.

Le GINUM se donne pour triple mission de fédérer l’expertise des acteurs du secteur, d’organiser le dialogue entre ces acteurs et les institutionnels, et de promouvoir un numérique au bénéfice de la souveraineté et de la responsabilité sociétale et environnementale.

« Dès sa fondation, le GINUM associe un grand groupe, une entreprise de taille intermédiaire, une PME et une association représentant les utilisateurs, et sera très attentif à fédérer des acteurs de toutes tailles et de positionnements variés », souligne Marie de Saint Salvy, Vice-présidente du GINUM et Directrice Générale Adjointe de CS GROUP dans un communiqué.

Le GINUM précise par ailleurs les premiers jalons de sa feuille de route. Il publiera en décembre un livre bleu qui détaillera les thématiques de ses groupes de travail. Ces derniers fourniront leurs premières conclusions au premier semestre 2022, préalable à l’élaboration d’un plan d’actions qui sera présenté au troisième trimestre.