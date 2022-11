Le cercle de confiance des responsables d’infrastructure, technologies et production IT (Crip) appelle à accueillir 3.500 jeunes filles des classes de 3ème en stage d’observation. L’organisation qui réunit 13.000 décideur·se·s IT mène cette action en partenariat avec le collectif Femmes@Numériques.

Cette initiative vise à favoriser une meilleure représentation des femmes dans les métiers de l’IT. Six associations se sont rassemblées autour de cet objectif depuis 2018 : le Cigref, la CGE, Numeum, Talents du Numérique et Social Builder.

En effet, l’éloignement des femmes vis-à-vis des métiers des technologies de d’information débute plus ou moins à partir du collège. Ensuite, seules 15% des jeunes femmes ayant suivi une formation IT choisissent de persévérer dans ce secteur après avoir obtenu leur diplôme.

« La féminisation des effectifs dans les infrastructures informatiques est l’une des réponses à la pénurie de compétences que nous anticipons », assure Sylvie Roche, la directrice générale du Crip.

Rappelons qu’une étude datant du printemps dernier indiquait que 41% des Français pensaient que les femmes n’étaient pas aussi douées que les hommes pour travailler dans la Tech. Bref, il y a encore du boulot.