Alors que la France subit une désertification des centres-villes, LDLC.com mise au contraire sur la proximité qu’offre ces emplacements. Après avoir testé le concept à Lyon, Levallois-Perret et Vienne, le distributeur veut en effet multiplier les boutiques urbaines. D’une surface moyenne de 100 m² contre 150 m² en périphérie des villes, ces magasins disposent tous d’un atelier. Une trentaine de prestations y sont proposées (réparation, montage, entretien, etc.), de même que des consommables et de la connectique.

« Le magasin de centre-ville s’adresse aux riverains à la recherche d’un conseil, d’un dépannage informatique ou pour tester un jeu vidéo ou un nouveau produit », précise un communiqué de la société lyonnaise. « Ce nouveau format de magasin de proximité vient compléter notre modèle historique en périphérie des villes. L’assortiment de produits informatiques est adapté à la cible citadine et les services restent au cœur du concept. Le conseil, la réparation et l’entretien de PC sont désormais accessibles à deux pas de chez nos clients », affirme dans le document Eric Schneider, directeur général de LDLC Distribution.

La répartition des boutiques en zone urbaine et zone péri-urbaine se fera progressivement en fonction des porteurs de projet et des opportunités. LDLC.com est donc à la recherche de futurs franchisés intéressé par ce concept.

LDLC.com compte notamment sur l’ouverture de ces boutiques de proximité pour accélérer sa stratégie de maillage et atteindre l’objectif de 100 magasins à l’horizon 2021. Le groupe dispose aujourd’hui de 30 magasins en propre et en franchise.