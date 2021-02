Les problèmes liés aux mots de passe sont un combat permanent pour les entreprises et ils créent de nombreuses difficultés et frustrations, tant pour leur service informatique que pour leurs employés.

En effet, la gestion des mots de passe est un processus chronophage qui requiert toujours plus de temps aux équipes IT de vos clients ! La mise en place d’une solution automatisée pour la gestion des accès peut permettre aux membres de leurs équipes techniques d’améliorer leur productivité et de consacrer le maximum de leur temps à des tâches à plus forte valeur ajoutée pour leur entreprise.

Découvrez dans le livre blanc LastPass intitulé « du mot de passe au sans mot de passe », quelle est la situation actuelle des mots de passe au sein des entreprises ainsi que les tendances en faveur d’un futur sans mot de passe.

Ce livre blanc a été réalisé en collaboration avec le cabinet d’étude Vanson Bourne, spécialiste en études de marché dans le domaine de la technologie, qui a interrogé 750 professionnels de l’informatique et de la sécurité entre avril et mai 2020.

