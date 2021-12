L’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi) sélectionne l’aixois Netsystem en tant que « prestataire de terrain » afin d’accompagner des organismes privés et publics français dans la mise en place ou le renforcement de leur stratégie de cybersécurité.

Déclinés en quatre niveaux (fondation, intermédiaire, avancé, renforcé), les parcours de cybersécurité du plan France Relance sont confiés à des partenaires de terrain, tels que Netsystem, qui interviennent sur des notions de gouvernance, d’audit et de sécurité opérationnelle.

Rappelons que la France est actuellement le quatrième pays au monde le plus touché par les rançongiciels.

« La stratégie cybersécurité du Gouvernement nécessite la consolidation de véritables places fortes en régions, incarnées par des alliances entre pouvoirs publics, sociétés de conseil et éditeurs de solutions de cyber-sécurité », commente Vincent Ferrara, directeur de l’activité confiance numérique de Netsystem, dans un communiqué. « Il faut développer une stratégie de maillage territorial en s’appuyant sur des PME implantées dans le territoire et familières du tissu industriel et économique local. »

« En tant que prestataire terrain, nous intervenons à deux niveaux », précise Rémi Mézelles, consultant cybersécurité chez Netsystem. « Le Pack Initial permet tout d’abord aux bénéficiaires de lancer les premiers audits (techniques et organisationnels) tout en étant financé à 100% par l’ANSSI via le plan France Relance, tandis que le Pack Relais concerne la mise en œuvre des chantiers. Au moins 30% du budget global de chaque projet doit être financé par son bénéficiaire. »

