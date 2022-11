Une initiative baptisée CUBE Datacenter invite les propriétaires, utilisateur·rice·s et exploitant·e·s de centres de traitement de données en France et en Europe à faire le plus d’économies d’énergie possible pendant un an, en améliorant le pilotage des installations et en sensibilisant toutes les parties prenantes. Objectif annoncé : mobiliser l’ensemble de la chaîne de valeur des datacenters et des salles informatiques.

Sur le principe : « Une mesure précise de la performance est réalisée tous les mois et les démarches de sobriété exemplaires sont mises en avant, avec un partage de bonnes pratiques ».

Les organisateur·rice·s – APL, Crédit Agricole, Data4, EDF et Schneider Electric, avec le soutien de France Datacenter et du GIMELEC – estiment que, dans le secteur du bâtiment, les économies réalisées dans le cadre d’un concours similaire ont été d’environ 12% dans plus de 1.600 bâtiments.

L’inscription au concours CUBE Datacenter est ouverte à partir de janvier 2023.