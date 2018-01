Après avoir racheté l’intégrateur nîmois RDI en avril 2016, Spie ICS, filiale distribution et services IT du groupe Spie, vient de s’offrir 100% du capital de la société de distribution d’infrastructures IT francilienne S-Cube.

Créée en août 2006 par Antoine Chacra, en tant qu’actionnaire majoritaire, avec trois autres ex-salariés de l’intégrateur Sun Microsystems Arkenis/Morse – alors en cessation de paiement – la société s’est hissée en moins de 10 ans à la 39e place de notre Top 100 des sociétés de distribution et de services IT avec un chiffre d’affaires de 47,2 M€ en 2016.

S-Cube compte une quarantaine de salariés et revendique un portefeuille de 300 clients – essentiellement des grands comptes, parmi lesquels Renault/Nissan, Alcatel Lucent, Boloré. Sa croissance (+22% en 2016), la société l’a fondée notamment sur ses partenariats étroits avec certains des principaux constructeurs de solutions datacenter et de systèmes hyperconvergés du marché. S-Cube est ainsi certifié au plus haut niveau sur des marques telles que Nutanix, HPE, Dell EMC Netapp ou Rubrik et se présente comme l’un des plus gros acteurs sur le marché français de l’hyperconvergé.

Bien que Spie contrôle désormais 100% du capital, il est prévu que S-Cube reste une société indépendante juridiquement et qu’Antoine Chacra en conserve la direction opérationnelle. L’objectif pour S-Cube est d’atteindre les 100 M€ de chiffre d’affaires d’ici à 2020 en apportant son expertise datacenter aux clients du groupe et en implantant les offres de services managés et de support du groupe chez ses clients historiques.

Avec S-Cube, Spie devrait reprendre à Misco Inmac la cinquième place des sociétés de distribution et de services IT avec un chiffre d’affaires cumulé de l’ordre de 420 M€.