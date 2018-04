L’Américain Patrick Donovan, jusqu’à présent directeur financier de l’éditeur, remplace avec effet immédiat le Français Jean-Marc Lazzari à la tête d’Axway. Ainsi en a décidé le conseil d’administration qui remercie dans un communiqué l’ancien titulaire du poste pour « sa contribution ». Ce dernier, qui quitte le groupe, avait été nommé il y a trois ans en remplacement de Christophe Fabre afin d’actualiser la stratégie.

Agé de 48 ans, le nouveau directeur général bénéficie d’une expérience de plus de 10 ans au sein du groupe. Il a vécu plusieurs années en France et a notamment contribué, en 2011, à la scission-cotation de l’ancienne filiale de Sopra. Il a depuis supervisé les fonctions financières et juridiques du groupe, dont il a rejoint le comité exécutif.

Cette évolution dans la gouvernance de l’entreprise est destinée à « accélérer le plan de transformation à moyen terme d’ores et déjà engagé » précise le communiqué.

Axway, qui publiera son chiffre d’affaires du premier trimestre le 19 avril prochain, tient à préciser que les trois premiers mois de l’année ne donnent que peu d’indications quant à la dynamique économique de l’exercice, les ventes de licences étant historiquement concentrées sur le deuxième semestre. On peut donc s’attendre à des résultats loin d’être flamboyants.