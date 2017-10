Google a engrangé au troisième trimestre un chiffre d’affaires de 27,77 milliards de dollars, en hausse de 24% sur un an. Le bénéfice net a quant à lui bondi de 33% à 6,73 milliards de dollars, ou 9,57 dollars par action. Un résultat obtenu malgré le rachat partiel d’HTC pour 1,1 milliard de dollars et le paiement de 2,7 milliards de dollars (2,4 milliards d’euros) d’amende à la Commission européennes pour politique anticoncurrentielle (amende qui a fait l’objet d’un recours non suspensif). Ces bons résultats, supérieurs aux attentes des analystes, ont fait grimper le titre de 3,14% dans les échanges après-bourse. Ce dernier a ainsi progressé de 25% depuis le début de l’année.

Ce bon trimestre, la holding le doit à sa filiale Google dont le chiffre d’affaires a bondi de 21% à 25,8 milliards de dollars, grâce notamment aux revenus publicitaires qui ont grimpé de 21,4% pour atteindre 24,07 milliards de dollars, et ce malgré l’augmentation de 31,6% des coûts d’acquisition du trafic. Il est vrai que les revenus issus des clicks payés ont quant à eux bondi de 47%. Les « Autres paris » d’Alphabet, qui rassemblent notamment Waymo (voiture connectée), Verily (sciences de la vie), Calico (biotechnologie), Loon (accès à internet dans les zones reculées de la planète) et Nest (domotique), ont de leur côté réduit leurs pertes à 812 millions de dollars, contre 861 millions de dollars un an auparavant.

Lors de la présentation des résultats aux analystes, le CEO de Google, Sundar Pichai, a insisté sur le rôle de l’intelligence artificielle sur l’ensemble des produits de la filiale et tout particulièrement sur la publicité. « Google continue de mener le changement vers une informatique pilotée par l’intelligence artificielle. Nous travaillons à rendre cette incroyable technologie accessible à tout le monde sur l’ensemble du globe. Notre objectif est d’infuser la puissance du machine learning et l’intelligence artificielle dans nos produits et plateformes, c’est ce qui fait notre succès », a notamment déclaré le dirigeant