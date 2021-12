L’Alliance Green IT (AGIT) annonce la sortie d’un livre blanc de 56 pages intitulé Guide des labels RSE & numérique responsable : Comment valoriser votre engagement ?. Ce guide est destiné aux personnes qui souhaitent s’engager dans une démarche de labellisation RSE et Numérique Responsable de leur organisation. Il présente 7 labels (Label Numérique responsable, Certification B-Corp, Planet RSE, Positive Workplace, Lucie 26.000, Rexcelys, Engagé RSE Afnor), propose des clés pour faire un choix et publie des retours d’expérience.

Voici la liste des personnes qui y ont contribué :