En raison de l’intérêt démesuré des investisseurs pour le secteur, la valorisation boursière des entreprises technologiques américaines a dépassé celle de l’ensemble du marché boursier européen révèle Business Insider qui s’appuie sur une note de Bank of America. Cette dernière a calculé que la capitalisation boursière des actions technologiques totalisait jeudi dernier 9,1 trillions de dollars (9,1 milliards de milliards de dollar), éclipsant ainsi la valeur totale de toutes les valeurs européenes – y compris celles cotées au Royaume-Uni et en Suisse – qui s’élevait à 8,9 trillions de dollars.

A eux seuls, les cinq principaux acteurs de la technologie que sont Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon et Facebook valent environ 7,5 trillions de dollars, ce qui représente près de 24% de l’indice S&P 500. Apple à lui seul est évalué à plus de 2 trillions de dollars.

Parmi ces cinq géants, c’est Amazon qui a le plus progressé en 2020, sa valorisation bondissant d’environ 85%. Le dernier de ce Top 5 est Alphabet dont les actions de classe A ont cependant gagné près de 22% depuis le début de l’année et plus de 7% au cours du mois dernier.

Les grands noms de la technologie ont alimenté le saut rapide du marché américain hors du territoire baissier et accueillent désormais une foule d’investisseurs historiquement élevée. Plus récemment, le groupe a conduit le S&P 500 à un niveau record, alors que les États-Unis restent dans une profonde crise économique et que les économistes craignent une récession à double creux rapporte Business Insider.