Gestion simplifiée en vue File system pour Trello… and beyond !

Depuis plusieurs mois, nos équipes de R&D ont travaillé en fil rouge sur une nouvelle solution innovante pour simplifier l’administration des tableaux de l’outil Trello, très répandu chez nos clients.

Notre solution TFS (Trello File System) est désormais disponible à tous sur Gitlab, afin que la communauté puisse apporter ses propres amélioration et ajouter des cas d’usages.

En effet, l’objectif était de pouvoir avoir une vue « Fichiers » au lieu d’une interface graphique, afin de pouvoir interconnecter plus simplement avec d’autres applications et outils de l’entreprise. Toujours dans un souci d’automatisation des tâches courantes d’exploitation et administration, l’intérêt est notamment de pouvoir développer des scripts sur les cartes et de pouvoir piloter un ensemble d’opérations en lignes de commande.

En prenant de la hauteur et pour mieux se projeter dans les évolutions possibles, il s’agissait avant tout d’une preuve de concept : la création d’un pont entre les API REST et les systèmes de fichiers.

Rêvons plus grand !

On pourrait imaginer à terme une gestion simplifiée appliquée aux équipements où l’ensemble de la structure sera vue comme des fichiers dans des répertoires.

Flavien ASTRAUD et Alexandre GUILLEMOT, les concepteurs de ce projet sont en tout cas impatients de suivre de près les apports de la communauté.

Merci à eux pour leur investissement important et souhaitons une longue et riche « vie » à Trello File System.

En savoir plus sur TFS : https://www.itsintegra.com/solution/solutions-devops/des-outils-pour-accelerer-la-transformation/nos-contributions-open-source/

Télécharger sur GitLab : https://gitlab.com/flav.justflav/tfs