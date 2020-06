Un cloud souverain européen pour bientôt ? Gaia-X, la plateforme de cloud européenne alternative à celles des fournisseurs de cloud américains devrait prendre forme dans les prochaines semaines indique Reuters.

Développée par 22 entreprises françaises et allemandes, elle sera enregistrée en tant qu’entité de droit belge à but non lucratif. Née de la volonté des gouvernements français et allemand de faire contrepoids aux GAFAM dans un souci de souveraineté et de sécurité, son lancement est prévu pour le début de l’année prochaine.

Parmi les entreprises impliquées dans son développement figurent notamment SAP, Deutsche Telekom, Siemens et Bosch côté allemand et Atos, côté français.

Bruno Lemaire et son homologue allemand Peter Altmaier devraient faire le point sur son avancement au cours d’un point presse en ligne organisé ce jeudi.

L’idée de cet « Airbus de l’intelligence artificielle » est semble-t-il né outre-Rhin. Il avait été présenté en novembre dernier à Dortmund par Peter Altmaier. D’autres pays européens devraient rallier le projet.