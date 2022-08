Tim Cook, le CEO d’Apple, revient à la charge pour tenter de faire revenir tous ses employé·e·s au bureau trois jours par semaine, dont les mardis et jeudis, à partir du 5 septembre prochain.

Dans un mémo qui met en relief l’impopularité de son projet auprès du personnel de la firme de Cupertino, il affirme : « Nous sommes enthousiastes à l’idée d’aller de l’avant avec le projet pilote et nous pensons que ce cadre révisé (deux jours imposés au lieu de trois) améliorera notre capacité à travailler de manière flexible, tout en préservant la collaboration en personne qui est si essentielle à notre culture ».

Quand Apple a proposé pour la première fois un retour au bureau trois jours par semaine l’an dernier, le personnel a réagi négativement. Ian Goodfellow, directeur de l’apprentissage automatique chez Apple, est reparti travailler chez Google en citant la politique de retour au travail dans les bureaux comme raison de son départ.

Quand Apple a tenté cette approche de nouveau en mars 2022, Tim Cook s’est vu rétorquer dans une lettre collective : « Le travail au bureau est une technologie du siècle dernier, de l’époque précédant l’omniprésence d’un internet capable de faire des appels vidéo et le fait que tout le monde soit sur la même application de chat interne (…) Mais l’avenir, c’est de se connecter quand cela a un sens, avec des personnes qui ont une contribution pertinente, où qu’elles se trouvent. Nous vous demandons maintenant, à vous, l’équipe de direction, de faire preuve d’un peu de souplesse et d’abandonner les politiques rigides du projet pilote de travail hybride. Arrêtez d’essayer de contrôler la fréquence à laquelle vous pouvez nous voir au bureau (…) Faites-nous confiance, nous savons en quoi chacune de nos petites contributions fait le succès d’Apple et ce qui est nécessaire pour y parvenir. »

L’avenir dira si l’obstination de la direction contre une politique permanente de travail à distance pour les employé·e·s d’Apple a du bon ou pas.