L’industrie logicielle mondiale résiste bien aux turbulences géopolitiques et macroéconomiques actuelles selon IDC. Si l’on regarde les résultats en monnaie courante pour le premier semestre 2022, la région EMEA enregistre une croissance de 7,1% contre 10,6% pour la région Asie/Pacifique (avec Japon) et 16,4% pour la région Amériques. Pour le cabinet d’études, la conjoncture actuelle ne devrait pas avoir d’impact décisif sur la croissance des logiciels, « car les entreprises poussent à plus d’automatisation et de numérisation pour réduire les coûts et améliorer les chaînes d’approvisionnement à travers le monde ».

La moindre performance de la région EMEA est à relativiser car elle résulte largement de l’envolée du dollar. En devises constantes, elle fait aussi bien que la région Amériques avec une croissance de 16,4%, même si elle reste devancée par la région Asie/Pacifique en hausse de 18%. Un autre facteur joue toutefois contre elle : la chute du chiffre d’affaires en Russie qui recule de 22,5 % en monnaie courante (dollar) et de 18,5% à taux de change constant.

Même si cet effet pourrait durer, IDC s’attend à une accélération de la croissance en 2023 pour la région EMEA avec une hausse de 8,9% l’an prochain. La hausse devrait être supérieure de deux points de pourcentages pour les Amériques et de trois points pour l’Asie /Pacifique. Si la demande devrait rester forte, les priorités d’investissement pourraient évoluer.

« Ces dernières années, il y a eu beaucoup de dépenses pour les applications. Aujourd’hui, les entreprises et les organisations cherchent des moyens de maximiser leur performance et leur utilité. En conséquence, nous constatons un regain d’intérêt pour les outils et plates-formes de développement et de déploiement tels que l’analyse et la Business Intelligence, les plates-formes d’IA et la gestion des données », explique Thomas Vavra, analyste chez IDC.