Retour en images sur la Crayon Partner Party 2019 qui s’est déroulée le mercredi 13 novembre au Rooftop Grenelle à Paris.

En effet, l’équipe de Crayon France recevait ce mercredi l’ensemble des acteurs de l’écosystème et vous étiez près d’une centaine de partenaires, éditeurs à avoir fait le déplacement dans ce superbe lieu parisien avec une vue spectaculaire sur la Tour Eiffel.

Un événement placé, comme le soulignait l’invitation, sous le double signe du sérieux et de la convivialité.

Après l’arrivée des derniers retardataires…, la soirée pouvait débuter avec un échange animé par ChannelNews sur le thème du modèle économique du cloud pour les partenaires. Réunis pour l’occasion Frédéric Bréard d’Infraweb, Alassane Ndiaye d’IT and Cloud, Franck Romain de Nugbe accompagné d’Ingrid Willery Channel Manager de Crayon ont partagé leurs poins de vue sur les thèmes de la rentabilité du cloud pour les partenaires, les politiques des éditeurs en matière de cloud et ont conclu par quelques conseils aux partenaires qui veulent se développer sur le cloud.

Après cette table ronde, l’ensemble des participants s’est retrouvé autour d’un verre pour échanger et partager cette très belle soirée en toute convivialité.

Pour celles et ceux d’entre-vous qui étaient présents à l’événement nous vous proposons de retrouver le témoignage vidéo de la soirée résumé en quelques minutes.

Pour les autres nous espérons que ces quelques images leurs donneront l’envie de nous retrouver pour une prochaine Crayon Partner Party !

Vidéo publiée en partenariat avec Crayon