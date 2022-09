Kyndryl obtient le plus haut niveau de certification chez Cisco. L’entreprise rejoint le cercle très fermé des Cisco Global Gold Integrator réunissant NTT, IBM, BT, Orange Business Services et Logicalis. Ce statut reconnait que Kyndryl peut prendre en charge les solutions avancées pour des clients communs dans le monde entier.

Début juin, Kyndryl et Cisco avaient déjà annoncé un partenariat pour aider les clients à concevoir, construire, gérer et moderniser des systèmes critiques. Avec ce dernier, ils entendent développer de nouveaux services de cloud privé, des solutions pour le réseau et la périphérie, des solutions de réseau défini par logiciel (SDN) et des offres WAN multi-réseaux dotées de capacités de sécurité avancées.

« Alors que nous élargissons notre relation avec Cisco, nous sommes ravis d’atteindre le statut de Global Gold Partner, ce qui valide et étend notre capacité à collaborer à grande échelle et à fournir le plus haut niveau de support et d’avantages communs aux clients mondiaux », a déclaré dans un communiqué Jeff Gatz, directeur, Global Cisco Alliance chez Kyndryl.

Géant d’un marché de l’infogérance qui tend à décliner, Kyndryl axe toute sa stratégie sur les grands partenariats et les certifications aux plus hauts niveaux pour renouer avec la croissance.

« Pour atteindre ce statut dans le court laps de temps d’existence de Kyndryl, il faut un dévouement extraordinaire », a salué Nick Holden vice-président des partenaires stratégiques mondiaux de Cisco. « Nous apprécions leur investissement et sommes enthousiastes à l’idée de développer nos activités communes sur des marchés et des architectures mondiaux critiques, ainsi que d’innover dans de nouveaux modèles commerciaux et solutions. »

Ce statut octroiera à Kyndryl des avantages et des incitations de partenaire Cisco de niveau Gold et donnera aux clients finaux l’accès aux ressources et aux praticiens de Kyndryl dans toutes les zones géographiques prises en charge par Cisco. Le jeu en vaut la chandelle alors que Cisco cherche à résorber son immense carnet de commandes qui dépasse les 15 milliards de dollars.