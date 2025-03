L’intégrateur de solutions d’infrastructures annonce l’acquisition d’ISE Systems, une société française de 47 personnes réalisant 5 millions d’euros de chiffre d’affaires spécialisée en cybersécurité. Avec cette acquisition, Komposite double son effectif, à plus de 100 salariés, et porte con chiffre d’affaires annuel à environ 33 M€.

ISE Systems fournit notamment des services d’analyse de risques et de vulnérabilités (essentiellement sous la forme de pentesting), des services d’accompagnement à l’élaboration de la politique PSSI (plan de secour et de sécurité informatique) des entreprises et de l’entraînement à la simulation de crise. L’entreprise dispose également d’une expertise en gestion de bases de données Informatica.

Positionné sur la transformation des infrastructures et des bases de données et les services managés autour de la gestion de données, Komposite prétend désormais avec ISE Systems couvrir l’intégralité du cycle de vie de l’infrastructure et de la donnée depuis la conception de l’infrastructure jusqu’à sa protection et sa sécurisation, expose Harry Zarrouk, directeur général associé du groupe (photo).

Ce rachat s’inscrit dans le cadre de la stratégie d’expansion par acquisitions que Komposite a initiée l’année dernière avec l’entrée au capital du fonds d’investissement Arev Partners. Avec son aide, Komposite ambitionne de construire un groupe d’une centaine de millions d’euros de chiffre d’affaires à l’horizon 2030, formé d’un ensemble de filiales indépendantes aux métiers complémentaires se renforçant les uns les autres. ISE Systems est sa première acquisition.

Michael Attias, l’ancien PDG d’ISE Systems, devient le directeur du pôle cybersécurité de KDG, le groupe qui chapeaute désormais Komposite et ISE Systems. Basées à La Défense (92), les équipes d’ISE rejoindront Komposite sur siège de Levallois-Perret d’ici au 31 mars.

Komposite, qui a achevé son exercice 2024 le 30 juin dernier sur un chiffre d’affaires (stable) de 28 M€ et un résultat d’exploitation (Ebitda) de 4,9 M€ (en croissance de 30% grâce à l’accélération des services), prévoit de poursuivre sa stratégie d’acquisition pour étendre son expertise – notamment dans les réseaux – mais aussi sa couverture géographique.

Déjà présente à Montpellier, l’entreprise vient d’ouvrir des bureaux à Bordeaux, avec trois recrutements effectifs, et prépare l’ouverture d’une agence à Lyon pour début avril avec deux nouvelles recrues. Pour piloter l’activité et notamment le développement des régions, l’entreprise a accueilli en octobre dernier un directeur général adjoint, en la personne d’Aurélien Minkhar (ex-VP ventes de Huawei).

À noter également : le renforcement de son portfolio technologique. Partenaire historique d’Oracle, de Huawei et de Rubrik, Komposite a récemment ajouté les offres de Pure Storage et de Keepit à son portefeuille de solutions. L’entreprise s’appuiera sur la solution intégrée du premier pour développer des projets IA – il vient pour cela de recruter un expert IA – et sur l’offre de sauvegarde et de restauration de données du second pour cocher la case souveraineté de plus en plus demandée par les clients.