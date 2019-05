Kaseya a indiqué avoir réalisé une importante levée de fonds pour alimenter ses ambitions en matière de fusions et acquisitions, permettre une plus grande expansion sur les marchés internationaux et financer l’augmentation des dépenses de R&D. Le fonds TPG et Insight Partners, un investisseur existant de la société, ont injecté plus de 500 millions de dollars dans l’éditeur de solutions de gestion des infrastructures informatiques précise un communiqué de ce dernier. Cet investissement porte la valorisation de l’entreprise à environ 1,75 milliard de dollars.

« La technologie devient chaque jour plus critique pour les petites et moyennes entreprises. Qu’elles les reçoivent d’un fournisseur de services gérés ou de leur propre service informatique interne, elles veulent des solutions plus efficaces qui donnent de meilleurs résultats », déclare dans le document Fred Voccola, CEO de Kaseya. « Nous sommes ravis de nous associer à TPG, qui nous aidera à explorer les possibilités de poursuivre notre croissance et à approfondir notre engagement envers le marché, nos produits et le succès de nos clients. Cet investissement confirme notre position en tant que seul acteur du secteur à pouvoir proposer ces solutions innovantes et intégrées à partir d’un seule et même tableau de bord. Nous restons très concentrés sur l’augmentation des investissements dans nos produits et nos clients et sommes impatients de servir ce marché en forte croissance à long terme. »

Après avoir acquis Unitrends, Spanning Cloud Apps, RapidFire Tools et IT Glue, la société annonce le rachat d’ID Agent, un fournisseur de solutions de surveillance de sites du dark web et de gestion des identités. Les conditions financières de l’opération ne sont pas précisées.

Avec cette nouvelle acquisition, la société new-yorkaise ajoute la protection des utilisateurs finaux à sa suite de protection d’infrastructure existante. Les produits d’ID Agent, notamment Dark Web ID, la plateforme de surveillance du web clandestin, et BullPhish ID, un simulateur de phishing et une plateforme de formation à la protection contre cette technique, sont désormais intégrés à la suite existante de Kaseya.

ID Agent continuera à opérer sous sa marque existante et en tant qu’unité commerciale indépendante basée à Bowie dans le Maryland. Le fondateur et CEO de la société, Kevin Lancaster, continuera à diriger l’équipe d’ID Agent et prendra en charge la stratégie de gestion de la sécurité de Kaseya.