L’opérateur Cloud Appliwave, filiale du groupe Septeo, annonce la nomination de Jérémie DJERBI au poste de Directeur des Opérations. Cette arrivée s’inscrit dans un contexte de très forte accélération pour la société qui a réalisé une croissance de plus de 55 % en 2021 avec un chiffre d’affaires de plus de 8 millions d’euros.

Jérémie DJERBI bénéficie d’une expertise de 20 ans dans le secteur des télécoms en tant que dirigeant et entrepreneur, il va donc jouer un rôle de premier plan pour déployer la stratégie de développement accéléré d’Appliwave. Dans ce contexte, il est en charge de piloter les opérations techniques et commerciales, de contribuer à l’évolution des offres, d’accroitre l’activité de la société en régions et de veiller à faire évoluer en continu les processus internes et l’organisation pour offrir une qualité de service de premier plan au réseau de revendeurs. Pour mener à bien sa mission, il peut s’appuyer sur une solide expérience professionnelle acquise auprès de structures comme Tiscali, Telecom Italia, SFR et dernièrement Cirpack où il était Directeur Commercial France et Benelux. Il a également fondé l’opérateur Tier-One.

Sacha LAASSIRI, Directeur Général d’Appliwave « Nous sommes entrés dans une nouvelle étape de notre histoire et devons gérer une hyper-croissance qui nécessite de s’appuyer sur des managers rompus à cet exercice : gestion d’équipes étendues, lancement de nouvelles offres, recrutement et animation de notre réseau de distribution… Jérémie DJERBI a toutes les qualités et compétences nécessaires pour piloter nos opérations et nous permettre de mener à bien notre déploiement à l’échelle nationale durant les prochaines années. Membre du groupe Septeo, Appliwave est un acteur de poids sur le marché des opérateurs Cloud français et va continuer à investir fortement pour s’entourer de nouveaux talents et entretenir des relations de proximité avec son réseau de partenaires. »

Jeremie DJERBI, Directeur des Opérations d’Appliwave « Je suis fier de rejoindre Appliwave, c‘est un opérateur dynamique qui connait un développement soutenu depuis ces dernières années. Le déploiement de son réseau de fibre optique en propre partout en France, la qualité de nos infrastructures et de nos équipes va nous permettre d’accentuer notre avantage concurrentiel et de devenir le partenaire de référence des Opérateurs Télécoms, Intégrateurs et Distributeurs qui souhaitent proposer des services télécoms et cloud à forte valeur ajoutée. »