Saaswedo, société française spécialisée dans la gestion de la performance durable de la Digital Workplace des entreprises, continue d’étoffer son management en annonçant la nomination de son Chief Operating Officer USA.

En tant que COO, sa mission sera de mettre en œuvre la stratégie de croissance de l’entreprise aux USA et de veiller à l’efficacité opérationnelle des différents départements. Ce rôle inclut l’optimisation des processus internes, l’amélioration des performances et la gestion des ressources pour assurer la croissance et la rentabilité. Il consiste aussi à anticiper les défis organisationnels. Par ailleurs, il assurera une communication forte entre l’entité européenne du groupe et celle des USA.

Pour mener à bien sa mission, il peut s’appuyer sur un parcours de plus de vingt ans dans le monde des Télécoms (IBM, AT&T, OBS) où il a occupé des fonctions de management, et ce dans divers départements. Cela lui permet d’appréhender la diversité des composantes d’une entreprise et de mieux comprendre les challenges inhérents à chaque équipe. Jean-Christophe Van Simaeys a effectué la majorité de sa carrière en relation avec les États-Unis.

Jean-Christophe Van Simaeys « Le marché du TEM et de l’audit est en forte évolution avec une réduction marquée sur les coûts WAN et de téléphonie à la fois fixe et mobile, avec par ailleurs une augmentation des coûts liés au Cloud Services et aux licences logicielles. Cela nous oblige à évoluer et à proposer d’autres services complémentaires à valeur ajoutée. Nous apportons également un soutien aux entreprises dans la transition de technologies fixes en fin de vie vers de nouveaux services plus performants. Nous finalisons enfin l’intégration de CBI Telecommunications Consultants à la suite de son rachat par Saaswedo et devons à présent nous focaliser sur la croissance. »

Christian Cor, CEO de Saaswedo « Avec sa double culture européenne et américaine, Jean-Christophe apporte une compréhension unique des enjeux du marché nord-américain et de notre ADN international. Son expertise approfondie de notre industrie, sa parfaite connaissance de Saaswedo et la confiance qu’il inspire aux équipes font de lui un dirigeant idéal pour accompagner notre croissance outre-Atlantique. »