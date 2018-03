Jaguar Network, qui réunit environ 130 collaborateurs au sein de ses agences de Paris, Lyon, Marseille, Sophia-Antipolis et Annecy, ouvre une trentaine de postes cette année.

L’opérateur-hébergeur marseillais recherche en ce moment :

– 1 Directeur(trice) des ventes H/F (Paris)

– 3 Ingénieurs avant-vente H/F (Paris, Lyon)

– 10 Développeur(se)s Full Stack H/F (France)

– 2 Administrateur(trice)s systèmes H/F (Marseille)

– 1 Responsable BU Cloud H/F (Marseille.

« Cette nouvelle vague de recrutements atteste de notre fort développement national. En effet, nous souhaitons démultiplier notre présence en France pour permettre à nos équipes d’être au plus près de l’activité de nos clients afin de les accompagner dans la bonne mise en œuvre de leurs projets. Rejoindre Jaguar Network c’est intégrer une équipe composée de femmes et d’hommes engagés, passionnés, prenant plaisir à travailler ensemble. Notre structure agile permet d’intervenir sur des projets innovants, dans des conditions de travail attractives et motivantes », explique dans un communiqué Blandine Loridan, directrice des ressources humaines.