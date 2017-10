Editeur de solutions d’e-achats et de gestion des dépenses, Ivalua a racheté Directworks avec pour double objectif de mieux armer ses clients pour la gestion des achats directs/de production et de répondre aux impératifs des grandes entreprises manufacturières.

Directworks permet aux fabricants de produits de haute technicité d’optimiser le travail collaboratif entre les équipes et les fournisseurs, et de mettre au point, de lancer et de distribuer des produits rentables.

« Le rachat de Directworks traduit notre détermination sans faille à doter la plate-forme Ivalua d’outils de pointe capables de gérer la totalité des processus et catégories de dépenses de l’entreprise », sexplique dans un communiqué David Khuat-Duy, président et fondateur d’Ivalua. « En intégrant dans notre plate-forme les vastes connaissances et les fonctionnalités d’envergure de Directworks, nous optimiserons la gestion des achats directs et perfectionnerons les innovations d’ores et déjà apportées à la gestion des nomenclatures, tout en favorisant une étroite collaboration avec les fournisseurs et acteurs concernés en interne. Nous sommes ravis d’accueillir une équipe aussi talentueuse et avertie que Directworks au sein de la famille Ivalua. »