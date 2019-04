ITS Group, acteur de la transformation digitale des entreprises, innove à nouveau en permettant à ses collaborateurs de vivre une expérience unique associant sport, compétition et reportage.

Lancées en 2018, les Missions Reporters ont été créées pour permettre aux collaborateurs d’ITS Group de couvrir médiatiquement des événements sportifs de premier plan sur lesquels l’ESN a sponsorisé des sportifs professionnels. Les collaborateurs tirés au sort pourront donc médiatiser ces événements au travers de différents formats : vidéos, tweets, photos, etc. Cette initiative s’inscrit plus globalement dans le dispositif RH du groupe qui souhaite faire vivre à ses équipes des expériences professionnelles et extra professionnelles uniques.

Cette année, deux sportifs seront mis à l’honneur :

Quentin URBAN en kayak, qui participera à la 47ème édition de l’Amsterdam WaterLand Marathon à Amsterdam du 12 au 14 avril 2019

Camille SERME en squash, qui participera au British Open 2019 à Hull City du 21 au 26 mai 2019

Sandra REQUENA, Directrice Marketing et Communication chez ITS Group précise : « La première édition des Missions Reporters lancée en 2018 a connu un grand succès auprès de nos équipes et créé un lien fort entre nos collaborateurs. ITS Group met un point d’honneur à soutenir des initiatives fédératrices qui s’appuient sur les valeurs de dépassements de soi, d’engagement et de persévérance. Pour cette nouvelle édition, de nombreux collaborateurs se sont inscrits pour accompagner nos champions sur leurs tournois et nous faire vivre leurs exploits. »

Claire BERGAMINI, Chargée de Formation chez ITS Group : « Je suis fière de pouvoir accompagner Quentin URBAN dans son challenge en couvrant son championnat à Amsterdam aux Pays-Bas. Participer aux Missions Reporters 2019 est un projet passionnant qui va me permettre d’assister à un événement sportif international dans des conditions exceptionnelles, d’encourager Quentin et de mener à bien une mission de reportage sportif en prenant pleinement part à la stratégie de communication d’ITS Group.»

Les Missions Reporters sont donc un réel succès pour ITS Group et contribuent à distinguer l’ESN encore un peu plus sur son marché.