Durant ce premier webinar notre Cloud Architecte vous présentera le Portail Azure et le fonctionnement du modèle Ressource Manager. Ce Portail permet aux utilisateurs d’Azure de déployer les ressources et les modèles mis à disposition par Microsoft et ce webinar vous permettra de comprendre la différence entre les ressources en mode Infrastructure et en mode Plateforme en tant que Service (IaaS / PaaS).