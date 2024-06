IMS Networks, un groupe spécialisé́ dans l’infogérance d’infrastructures réseaux et de services de cybersécurité, voit son excellence opérationnelle reconnue à l’occasion d’un audit qui lui a permis de mener à bien le renouvellement de sa certification ISO 27001. À travers cette annonce, IMS Networks réaffirme sa position comme l’un des acteurs français de confiance les plus en pointe de son marché.

Le renouvellement de cette certification atteste de la mise en œuvre d’un système de management de la sécurité de l’information conforme aux spécificités de la version 2022 de la norme ISO 27001. Elle réunit un ensemble d’exigences pour cartographier les risques cyber et déployer un dispositif et une organisation permettant de garantir l’intégrité et la confidentialité des informations.

Une nouvelle fois, IMS Networks démontre sa capacité à investir massivement pour faire évoluer ses infrastructures et ses processus de gestion afin de se positionner comme un partenaire de premier plan pour l’ensemble de ses clients. De fait, IMS Networks accompagne plus de 350 structures sensibles dans leurs projets de transformation digitale en leur permettant de mener à bien leurs opérations en toute sécurité.

Laurent Santoul, RSSI chez IMS Networks « S’appuyer sur des infrastructures et des processus éprouvés et sécurisés est au cœur nos priorités. Ce renouvellement est un formidable encouragement pour nos équipes qui s’investissent en continu pour concevoir, déployer et opérer des infrastructures performantes et de confiance. »