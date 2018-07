Dans son rapport IDC Innovators, le cabinet d’analyse américain distingue 4 entreprises qu’il considère comme des fournisseurs clés sur le marché des bases de données relationnelles dynamiquement évolutives et modifiables : Clustrix, Cockroach Labs, NuoDB, et Splice Machine.

« Une nouvelle classe de systèmes de gestion des bases de données relationnelles a émergé qui surmonte les obstacles de flexibilité et d’évolutivité inhérents à la technologie », explique IDC dans son document de présentation. « Les améliorations de la technologie ont amplifié son utilité pour les analyses complexes de données en temps réel et pour l’incorporation de requêtes analytiques dans les transactions, supportant ainsi le traitement de transaction analytique, une combinaison de traitement transactionnel en ligne et de traitement analytique en ligne. Les technologies développées par les entreprises qui figurent dans ce rapport dépassent cela et supportent les modifications de schéma dynamiques, les ressources dynamiques et l’extension des bases de données transactionnelles au travers de multiples clusters et régions. »

Apparue sur le marché en 2010, développée par le fondateur d’Isilon, Paul Mikesell (qui a conservé la direction de Clustrix jusqu’en 2013 avant de rallier Uber), la technologie permet de faire fonctionner une base de données SQL sur un nombre infini de serveurs, sans reconfiguration, en utilisant une architecture sans partage qui déplace la requête dans la donnée et non la donnée dans la requête.

Développée par Cockroach Labs, CockroachDB est une base de données SQL open source qui se réplique, se rééquilibre et se récupère avec un minimum de configuration et de surcoût opérationnel, la destinant aux applications qui nécessitent des données fiables et disponibles, indépendamment de leur volume.

La plus connue en France des bases de données relationnelles évolutives est probablement NuoDB, qui compte parmi ses investisseurs Dassault Systèmes. Il s’agit d’une base de données à base de grappes qui supporte les environnements conteneurisés et les clouds hybrides ou multiples, tout en offrant l’élasticité, la disponibilité continue et la facilité des montées en charge requises pour les applications cloud.

Enfin, Splice Machine s’appuie sur l’optimisation de la mémoire qui permet de créer des applications temps-réel évolutives ou de prendre en charge l’exploitation opérationnelle et analytique des bases de données Oracle, Teradat ou Netezza dans le but d’optimiser les coûts.