Dassault Systèmesa fait l’acquisition de NuoDB. Les conditions financières de l’opération, qui devrait être finalisée le mois prochain, ne sont pas dévoilées.

Créée en 2010 et basée à Cambridge (Massachusetts), NuoDB édite une base de données SQL distribuée déployée en mode natif sur le cloud s’appuyant sur les avantages de ce dernier — évolutivité à la demande, disponibilité continue et cohérence transactionnelle — et conçue pour les applications critiques.

Dassault est un des plus gros clients de NuoDB dans laquelle il possède une participation de 16%. En 2019, NuoDB a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 6 millions de dollars.

« L’un des objectifs de la plateforme 3DExperience sur le cloud est de déployer l’infrastructure la plus évolutive et la plus résiliente possible pour les secteurs industriels et les clients que nous servons dans le monde entier. Nous avons entamé notre partenariat avec NuoDB en 2013. Avec l’extension de ce partenariat, nous soulignons davantage encore les capacités uniques de la base de données SQL distribuée de NuoDB, ainsi que son adéquation avec les environnements de cloud natif », commente dans un communiqué Florence Hu-Aubigny, directrice générale adjointe, Recherche & Développement, Dassault Systèmes.

« Cette annonce marque une nouvelle étape passionnante dans la progression de notre partenariat et ouvre des opportunités significatives pour NuoDB. En combinant et en étendant nos ressources, nous pourrons accélérer le développement de notre produit et ainsi contribuer de façon unique à la fourniture d’une base de données SQL distribuée multicloud en tant que service pour nos clients stratégiques», déclare e son côté Bob Walmsley, CEO de NuoDB.