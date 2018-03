Profitant de sa grand-messe Think 2018 qui se déroule actuellement à Las Vegas, IBM vient d’annoncer Watson Assistant « un assistant intelligent qui rassemble intelligence artificielle, cloud et internet des objets afin d’aider les entreprises à renforcer la fidélité à leur marque et à transformer l’expérience utilisateur, tout en conservant les données de l’entreprise et des clients privées et sécurisées ». Concrètement, Watson Assistant sera mis à la disposition des entreprises en marque blanche qui pourront l’infuser dans leurs applications.

Plusieurs entreprises ont déjà intégré l’assistant virtuel dans leurs solutions. La filiale de Samsung Harman présente ainsi à Las Vegas une Maserati GranCabrio équipée d’un cockpit numérique qui, avant chaque trajet, permet au conducteur de communiquer à l’assistant ses choix en matière de confort, de commodité et de sécurité. D’autres entreprises comme AirWire, l’aéroport de Munich ou The Royal Bank of Scotland se sont également tournées vers Watson Assistant pour communiquer avec leurs clients. Des applications spécifiques existent ainsi pour les secteurs de l’automobile, de l’hôtellerie, du commerce de détail, de l’événementiel ou de la banque. « Elles combinent une compréhension profonde de l’utilisateur et des facteurs contextuels tels que la localisation, le jour et l’heure afin d’anticiper ses besoins et de faire proactivement des recommandations », explique dans un communiqué le patron d’IBM Watson Internet of Things, Kareem Yusuf. Ce dernier cite à titre d’exemple une application destinée au secteur de l’hôtellerie. « Watson Assistant peut adapter la température de la chambre, recommander des repas selon les préférences exposées lors des précédents séjours, allumer l’éclairage et fermer les stores en fonction de l’heure, et consulter l’agenda du client pour régler l’alarme du réveil afin que ce client soit réveillé à temps pour assister à sa première réunion du matin. » Et programmer ses rêves ?