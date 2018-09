Shannon Liss-Riordan, une avocate connue outre-Atlantique pour avoir défendu des salariés d’Amazon, Uber et Google, a déposé lundi 17 septembre un recours collectif (class action) devant un tribunal fédéral à Manhattan au nom de trois anciens collaborateurs d’IBM remerciés cet été, qui s’estiment avoir été discriminés à cause de leur âge rapporte Bloomberg. « Au cours des dernières années, IBM a systématiquement licencié des employés plus âgés afin de constituer une main-d’œuvre plus jeune », affirment les trois anciens employés dans leur plainte. Ils s’appuient notamment sur une enquête du site d’information indépendant ProPublica publiée en mars, selon laquelle Big Blue aurait licencié plus de 20.000 employés âgés de plus de 40 ans au cours des six dernières années.

De son côté, l’Equal Employment Opportunity Commission, une agence fédérale américaine qui lutte contre la discrimination à l’emploi, a réuni des témoignages similaires dans un rapport officiel a indiqué à Bloomberg, une source proche du dossier. Une porte-parole de l’EEOC a toutefois refusé de commenter l’information.

Au cours de la dernière décennie, IBM a licencié des milliers de personnes aux États-Unis, au Canada et dans d’autres pays où les salaires sont élevés afin de réduire ses coûts.

« Les changements au sein de notre effectif concernent les compétences et non l’âge », s’est défendu Ed Barbini, un porte-parole d’IBM dans un courriel transmis à nos confrères. « Dans les faits, depuis 2010, il n’y a pas de différence dans l’âge de notre main-d’œuvre américaine, mais le profil de compétences de nos employés a considérablement changé. C’est pourquoi nous continuons d’investir massivement dans les compétences et le recyclage des employés, afin que nous puissions tous réussir dans cette nouvelle ère technologique. »