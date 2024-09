Ibexa, l’éditeur d’Ibexa DXP, une plateforme d’expérience digitale (DXP) composable et centrée sur les API, Ibexa DXP, a annoncé de solides résultats pour le premier semestre 2024. En glissement annuel, le chiffre d’affaires a augmenté de 20 %, l’EBITDA de 25 % reflétant la solide performance opérationnelle de l’entreprise européenne.

« La croissance du segment SaaS stagne, mais nous nous inscrivons à contre-courant de cette tendance », déclare Bertrand Maugain, PDG d’Ibexa. « Au fil des années, Ibexa DXP s’est imposée comme la plateforme la plus complète pour « faire plus avec moins », aidant nos clients à exploiter pleinement leur potentiel. Notre rapport qualité-prix résonne particulièrement bien dans le contexte actuel, où l’investissement numérique se mesure en termes de coût total de possession. Après des années d’efforts, nous avons réussi à trouver l’équilibre parfait entre performance et coût total de possession, ce qui explique notre croissance ».

Ibexa est traditionnellement un acteur fort en Europe, comptant parmi ses clients des entreprises telles que Swissport, Pierre Fabre, Native Instruments, Atlantic et plus récemment, les nouveaux logos de Virbac, Alpega et SG Armaturen. Au-delà de l’Europe, Ibexa poursuit son expansion en Amérique du Nord, avec des contrats récents pour le Florida Department of Corrections et le groupe immobilier canadien Carbonleo.

Ibexa mène la transition du marché vers une nouvelle génération de systèmes conçus pour exceller dans la gestion de l’expérience client, en répondant aux besoins des entreprises, notamment dans le segment B2B, qui doivent gérer la complexité de leurs flux de travail. « Les investissements en R&D que nous avons réalisés il y a plus de cinq ans dans une architecture composable et centrée sur les API portent leurs fruits », déclare Bertrand Maugain. « Nos clients peuvent désormais maîtriser cette complexité en construisant progressivement leur écosystème numérique ou en optant pour une solution tout-en-un puissante, selon leurs besoins. Ce modèle de croissance numérique connaît un essor considérable. »

« Nous avons considérablement élargi la portée et la puissance de notre plateforme en ajoutant des modules tels que la fonctionnalité e-commerce, la plateforme d’intégration (iPaaS), la plateforme de données clients de nouvelle génération (CDP) et la collecte de données interactives rationalisée. L’exhaustivité de la plateforme permet à nos clients d’embrasser l’ensemble du parcours client et de répondre aux objectifs d’acquisition et de fidélisation ».

En 2022, Ibexa a intégré le groupe QNTM, l’écosystème des solutions de technologie marketing. « Pour une DXP comme Ibexa, faire partie de cet écosystème QNTM est incroyable. En seulement deux ans, nous avons multiplié les synergies produites tout en restant autonomes », commente Bertrand Maugain.

Pour souligner cette nouvelle orientation, l’entreprise s’est récemment repositionnée avec un nouveau slogan : « Reveal your True Self ». « Pour beaucoup d’entreprises, leur présence numérique était presque comme une camisole de force, une limitation, parce que le site web ne reflétait qu’une petite partie de l’activité. »

« Ibexa DXP a maintenant atteint ce point de bascule où les entreprises peuvent enfin reconnaître la totalité de ce qu’elles font et de qui elles sont dans leur présence digitale », déclare Bertrand Maugain.

Au second semestre, Ibexa transmettra ce message lors d’événements organisés dans le monde entier, notamment à Dubaï, Copenhague, Londres, Paris, Francfort, Vienne et Berlin.

« Notre forte croissance au premier semestre montre que nous sommes sur la bonne voie », conclut M. Maugain, “et avec notre focalisation sur l’innovation centrée sur le client et le soutien de QNTM Group, nous ne pouvons qu’aller de succès en succès”.