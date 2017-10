Après avoir levé une première fois 2 millions d’euros, puis 14 millions d’euros il y a deux ans, le spécialiste du marketing conversationnel iAdvize réunit cette fois 32 millions d’euros. « C’est exponentiel », a expliqué Julient Hervouët, le patron de la start-up nantaise à Ouest France. « Ça va de pair avec le développement de l’entreprise et ses ambitions. » L’argent a été apporté par Large Venture (Bpifrance), Idinvest Partners et Quadrille Capital.

La jeune pousse créée en 2010, à l’origine d’une solution permettant de détecter les consommateurs ayant besoin de conseils lors de leurs achats en ligne, va utiliser cet argent pour conquérir les Etats-Unis (un bureau vient d’être ouvert à Boston) et recruter 250 personnes pour étoffer ses équipes de Nantes, Londres, Düsseldorf et Madrid qui représentent aujourd’hui 185 collaborateurs de 12 nationalités. Depuis septembre 2015, l’entreprise a créé 60 postes dont la moitié dédiée à l’internationalisation et à l’accompagnement des clients européens. iAdvize ambitionne aussi de multiplier par deux ses effectifs R&D afin d’investir massivement dans l’intelligence artificielle et poursuivre le développement d’ibbü. En 2016, iAdvize a lancé ce service innovant rassemblant à ce jour une communauté de plus de 12.000 personnes, rémunérées pour conseiller en ligne les clients des marques. Un concept qui aurait déjà séduit en moins d’un an, plus de 50 entreprises en Europe.

La start-up revendique 600 clients parmi lesquels IKKS, Disney, Air France, Cdiscount, EDF, Point P ou encore Voyages SNCF, lesquels grâce à solution généreraient plus d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires par an.

iAdvize annonce également la nomination de Pierre Soria (photo) au poste de Chief Revenue Officer. Après avoir passé 7 ans chez Oracle sur des missions commerciales et de management, ce diplômé de l’école nationale de physique de Strasbourg a notamment occupé les postes de directeur général France chez MicroStrategy, VP et directeur général France chez Salesforce.com, et VP ventes Europe du Sud chez SuccessFactors.