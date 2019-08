HPE annonce le rachat pour un montant indéterminé des actifs de MapR, pionnier des distributions Hadoop. Créé en 2009, ce dernier avait annoncé au début du mois de juin la cessation de ses activités faute d’avoir pu obtenir de nouveaux investissements pour. Malgré 280 millions de dollars dépensés depuis sa création, l’entreprise n’était pas parvenue à atteindre la rentabilité.

HPE reprend la technologie de MapR – notamment sa plateforme de convergence de données temps réel –, sa propriété intellectuelle et son expertise en matière d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique, ainsi que de gestion de données d’analyse, précise l’entreprise dans un communiqué. La plateforme MapR permet aux utilisateurs de stocker, gérer, traiter et analyser leurs données. Elle peut s’exécuter sur site ou dans le Cloud.

HPE cherche depuis longtemps à s’imposer sur le marché de l’analyse de données temps réel. L’acquisition d’Autonomy en 2011 participait déjà de cette logique. HPE souhaite cette fois marier la technologie MapR avec celle du spécialiste du déploiement de données volumineuses pour les applications d’intelligence artificielle BlueData, acquis en novembre dernier et intégrer sa Converged Data Platform au sein de sa propre plateforme Intelligent Data.

HPE a déclaré qu’il soutiendrait les déploiements existants de MapR et les renouvellements en cours. Mais les mois d’incertitudes qui ont précédé ont entraîné de nombreuses défections au sein de son effectif (constitué officiellement de 120 personnes) et mis à mal à la confiance des clients, comme l’a expliqué l’analyste Gartner Marv Adrian.