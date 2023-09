HPE Aruba Networking travaille discrètement sur une sous-marque baptisée Instant On : un portefeuille de produits destinés aux petites et moyennes entreprises.

« Cela fait quatre ans que nous y travaillons et nous accélérons notre démarche à présent », confie Amol Mitra, directeur général de HPE Aruba pour les PME, à CRN.

La société dévoile notamment un nouveau point d’accès sans fil certifié Wi-Fi 6 et un nouveau commutateur au sein de cette gamme de produits. Le commutateur dispose de ports de 2,5 GbEW pour les besoins en bande passante élevée.

Pour rappel, la gamme de produits sans fil Instant On comprend cinq points d’accès intérieurs, un point d’accès de bureau et un point d’accès extérieur. La gamme Instant On filaire comprend une série de commutateurs non gérés, deux séries de commutateurs gérés intelligents et une série de commutateurs gérés intelligents et empilables. Le portefeuille Instant On peut être géré via l’application mobile Instant On et un portail web basé sur le cloud.

HPE Aruba réalise 100% de son chiffre d’affaires PME par l’intermédiaire du réseau de distribution. « La mise en réseau des PME est entièrement réalisée, livrée et prise en charge par le canal », déclare Amol Mitra. « Les partenaires peuvent ajouter leurs propres services de gestion autour du portefeuille Instant On ».