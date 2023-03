HPE démarre bien son exercice 2023 avec des revenus nettement supérieurs à ses prévisions. Pour son premier trimestre fiscal clos fin janvier, le groupe enregistre un chiffre d’affaires de 7,8 Md$, en hausse de 12%, alors qu’il avait annoncé entre 7,2 et 7,6 Md$. De plus son résultat net repasse dans le vert avec un bénéfice de 501 M$ à comparer à une perte de 304 M$ un an plus tôt.

La stratégie « As a service » GreenLake pour le cloud hybride continue de porter ses fruits, avec des revenus récurrents annualisés (ARR) qui dépassent pour la première fois la barre du milliard de dollars, comme le souligne et s’en réjouit le CEO Antonio Neri. « Ces résultats nous positionnent bien pour l’exercice 23 et nous donne confiance pour relever nos perspectives financières pour l’ensemble de l’année », commente-t-il dans un communiqué.

HPE réalise à nouveau une belle performance sur les serveurs, sa principale manne de revenus, qui progressent de 14% à 3,5 md$. Toutes les activités sont en croissance sur le trimestre. Les activités calcul haute performance & IA, qui avaient reculé de 14% au dernier trimestre 2022, progressent le plus fortement avec une hausse 34% à 1,1 Md$. L’effervescence suscitée par ChatGPT n’est pas étrangère à ce regain d’intérêt. L’activité Intelligent Edge se porte bien aussi avec une hausse des revenus de 25%, également à 1,1 Md$. Le stockage progresse lui de 5% à 1,2Md$ et les services financiers de 4% à 873 M$.

Pour le trimestre en cours HPE prévoit des revenus entre 7,1 et 7,5 Md$ et un bénéfice dilué par action entre 0,27et 0,35$ (0,44 et 0,52 en non Gaap). Sur l’ensemble de l’exercice, le groupe prévoit une croissance des revenus de 5 à 7 % ajustée en fonction de la devise, soit le double de ses précédentes prévisions. Il relève aussi de 6 cents son objectif de BPA non Gaap, avec une nouvelle fourchette de 1,96 à 2,04$.

Une semaine après le rachat du spécialiste des réseaux privés 5G Athonet, HPE a annoncé en marge des résultats une nouvelle acquisition. Le géant informatique jette cette fois son dévolu sur la startup israélienne de cybersécurité Axis Security. Sa plateforme Atmos de sécurité des services Edge (SSE) sera intégrée à Aruba et viendra compléter ses fonctions de SD-WAN, de pare-feu réseau et de segmentation dynamique.

« Ensemble, nous créons une plate-forme SASE unifiée, conçue pour étendre la connectivité à la périphérie, et ce, grâce à une combinaison de services d’accès modernes, tous travaillant ensemble en harmonie », a déclaré Dor Knafo, le PDG d’Axis security.

Axis security est basée à San Mateo en Californie et conserve un centre de R&D à Tel Aviv. La société emploie 120 personnes et a levé 100 M$ depuis sa création en 2018.