HPE accélère sur les technologies cellulaires privées avec l’acquisition du spécialiste italien Athonet. Le montant de la transaction n’a pas été divulgué. Avec plus de 15 ans d’expérience dans la fourniture de solutions mobiles 4G/5G, Athonet compte à son actif plus de 450 déploiements de réseaux privés sur des sites d’aéroports, de ports, d’hôpitaux, de collectivité ou encore gouvernementaux.

HPE a récemment ajouté une offre Private 5G au sein du portefeuille de produits de son entité réseau Aruba. Le fournisseur entend ainsi enrichir son offre de périphérie connectée. L’intégration de la technologie d’Athonet lui permettra de fournir des capacités de réseau privé 5G directement aux entreprises et aux fournisseurs de services de communications (CSP).

L’offre doit répondre aux attentes des clients pour un réseau 5G personnalisé avec une faible latence, des ressources séparées, une portée étendue et une sécurité sur les campus et les environnements industriels qui complètent leurs réseaux sans fil existants. L’intégration des solutions Athonet à Aruba Network permettra d’administrer depuis une même interface la 5G privée et le Wi-Fi. L’offre destinée aux CSP apportera en plus des capacités d’orchestration et d’automatisation.

« Avec l’acquisition d’Athonet, HPE dispose désormais de l’un des portefeuilles 5G et Wi-Fi privés les plus complets pour les clients CSP et les entreprises, et nous l’offrirons en tant que service via HPE GreenLake », a commenté dans un communiqué Tom Craig, directeur général du Communications Technology Group chez HPE.

Le marché est encore balbutiant et à ce stade largement dominé par les infrastructures LTE. Avec les atouts de la 5G, IDC lui prévoit de belles perspectives de croissances avec des revenus mondiaux qui devraient passer de 1,7 Md$ en 2021 à 8,3 Md$ en 2026 pour les infrastructures sans fil privées LTE/5G.